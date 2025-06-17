Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Haziran 2025 10:56
Maarif Modeli Eğitici Eğitimi

1 ay önce bu eğitime katılacaklarla il müdürü bir toplantı yaptı. Eğitim yeri ve zamanı daha bakanlık tarafından planmadığını dile getirdi. Ama hala eğitimin yapılacağı tarihle ilgili hiç bir bilgi yok. Bu konuda bilgisi olan bir arkadaşımız var mı acaba?

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