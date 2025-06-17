Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Haziran 2025 10:59
2025 seyyanen gelmeli

Yüzdelik artış önceden yüksek alanların işine yarardı

10k maaş alan ile 15 k maaş alana %120 verdiğinde zamanın parasıyla iyi paraydı ama şuan

40 k maaş alan biri ile 60 k maaş alana %10 versen 2000 lira fark ediyor aldığı zam

Seyyanen gelmedikçe %lik zam çöp olup gidiyor

Bütün memurlar seslerini duyurmadıkça etkinlik yapmadıkça biz istediğimizi alamayız

İyi forumlar


İsmi Lazım Deil
Daire Başkanı
17 Haziran 2025 11:05

Troll müsün kardeş seyyanen zam yüzünden memur emeklisinin anası ağladı. Millet emekli olamıyor. Hala akıllanmadın mı. Kapatın şu saçma sapan konuyu.


M Can
Genel Müdür
17 Haziran 2025 12:06

Tam da hükümetin aradığı memur modelini tarif etmiş o arkadaş...

İsmi Lazım Deil, 1 saat önce

Troll müsün kardeş seyyanen zam yüzünden memur emeklisinin anası ağladı. Millet emekli olamıyor. Hala akıllanmadın mı. Kapatın şu saçma sapan konuyu.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Yüzde kaç zam alırızHaziran 2025 EnflasyonuTemmuz 2025 zam oranıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?1 Yıllık Ücretli Doğum İzni Ne Oldu?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?Ali Yalçın o koltukta ne maksatla hala oturuyor ya da oturtuluyor?

Sözlük

bir günlüğüne karşı cins olmak 1 eşşek saati 1 güne bir söz bırak 5 renk vermemek 1 gecekuşu 1 senden bir halt olmaz 1 Filomena Karessa 8 atom bombası 1 Otobüste ayakkabıları çıkarmayın uyarısı 1 şanzelize 3

Son Haberler

İstanbul'da yarın 12 saat su yokHukuk fakültesi mezunlarının sadece yüzde 23,8'i HMGS barajını geçebildi!THY Sürdürülebilir Finansman Öncülük Ödülünü KazandıCevdet Yılmaz: İsrail-İran çatışması güvenliğe tehditAile Hekimliği Kanunu'nda Yeni Düzenlemeler ve Hizmetler

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması