KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


17 Haziran 2025 11:20
Pdr mezuniyet ve Pomem

PDR okuyup polisliğe başvuran var mı?çok zorluyolar mı süreç nasıl işliyor? bilginiz var mı?


Baypar
Daire Başkanı
17 Haziran 2025 12:44

Neden zorlasınlar ki

Normal üniversite mezunundan farkın yok.

Ama bazen branş atamaları oluyor. PDR ve psikoloji alakalı onlar diğer polis memurlarından farklı olarak branş ataması oluyorlar. (PDR mezunu değilim)

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