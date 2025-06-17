Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Haziran 2025 13:03
1991,2005 ve 2015 yıllarında yapılan düzenlemeler ile 01.01.2016 tarihinden önce görevde bulunan tüm

1991,2005 ve 2015 yıllarında yapılan düzenlemeler ile 01.01.2016 tarihinden önce görevde bulunan tüm memurlara ilave 1 derece verilmişti. bu sene de verilir mi?


the back of furkan
Şube Müdürü
17 Haziran 2025 14:12

hayır

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