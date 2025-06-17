Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


17 Haziran 2025 13:08
Arşiv araştırması üniversite dolandırıcılık

Sanal cüzdan hesabım çalınıp dolandırıcılık yapılmış. Ben ifadeye çağırıldım sadece. Mahkeme vs yok dava yok arşiv araştirmasındayım kurula kaldım olumsuz mu gelir acaba?

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