Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Haziran 2025 13:16
İftira atılması durumunda ne yapmalıyım?

5. Sinftaki bir kız öğrenci derste öğretmen saçımı çekti. Kötü söz söyledi diye ailesine şikayette bulunmuş. Velide ne sınıf öğretmeni ne idare nede bana olay hakkında bilgi vermeden danışmadan cimere şikayette bulunmus. Muhakkik okula gelip 7, 8 öğrenciden bilgi almış 2 veya üç öğrenci doğrulamış ki ( bunlarda öğrencinin en yakın arkadaşları bazı öğrenciler sunuda söylediler benim yanımda olun o öğretmeni okuldan attiralim) diğerleri ise böyle birşeyin yaşanmadığını söylemişler. Bende ifademde böyle bir olayın yaşanmadığını öğrenci derste çok konuştuğu için sadece yer değişikliği yaptığımı ifade ettim.

Şimdi muhakkikin kararını bekliyorum.

Canım o kadar sıkıldıkı savcılığa iftira davası dahi açmayı düşünüyorum.


berkaydal
Şube Müdürü
17 Haziran 2025 14:02

Düşünmene gerek yok. Hemen gidip savcılığa şikayette bulun. Dava da aç. Zaten iş ciddiye binince ilk önce arkadaşları sonra da kız çözülür.


yldzhmt
Şube Müdürü
17 Haziran 2025 15:25

Vakit kaybetmeden dava ac.

Sonrasini onlar dusunsun.

Ne bu boyle, ogretmeni cocuklarin oyuncagi haline getirdiler


m.r_f
Şube Müdürü
17 Haziran 2025 16:31

Aklı başında bir muhakkikse ve konuyu yalanlayan öğrenciler de varsa herhangi bir yaptırım çıkmayacaktır. Yine de idari soruşturmanın sonuçlanmasını beklemenizi tavsiye ederim. O kararı da koyarsınız dava dosyasına. Beklemeniz şart değil ancak, önce muhakkik dosyayı tamamlasa daha iyi olur gibi geliyor bana.


yas1978
Şef
17 Haziran 2025 16:34

idareniz nasıldır aranız kötüyse onlar veliyi azmettirmiştir bu tür şeylerin arkasında genelde idareler vardır dikkat edin ve şunuda unutmayın her cimer şikayetiyle soruşturma açılmıyor idare yanınızda olsa(müdür yada ilçe mem) o soruşturma asla açılmazdı..soruşturma açmak şube müdürü yada ilçe mem müdürü elindedir isterse veli 100 kere cimer başvurusu yapsın olay ilçe ve okul idaresinde biter..

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