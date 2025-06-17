Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Haziran 2025 13:16
İftiraya ugramak

5. Sinftaki bir kız öğrenci derste öğretmen saçımı çekti. Kötü söz söyledi diye ailesine şikayette bulunmuş. Velide ne sınıf öğretmeni ne idare nede bana olay hakkında bilgi vermeden danışmadan cimere şikayette bulunmus. Muhakkik okula gelip 7, 8 öğrenciden bilgi almış 2 veya üç öğrenci doğrulamış ki ( bunlarda öğrencinin en yakın arkadaşları bazı öğrenciler sunuda söylediler benim yanımda olun o öğretmeni okuldan attiralim) diğerleri ise böyle birşeyin yaşanmadığını söylemişler. Bende ifademde böyle bir olayın yaşanmadığını öğrenci derste çok konuştuğu için sadece yer değişikliği yaptığımı ifade ettim.

Şimdi muhakkikin kararını bekliyorum.

Canım o kadar sıkıldıkı savcılığa iftira davası dahi açmayı düşünüyorum.


berkaydal
Şube Müdürü
17 Haziran 2025 14:02

Düşünmene gerek yok. Hemen gidip savcılığa şikayette bulun. Dava da aç. Zaten iş ciddiye binince ilk önce arkadaşları sonra da kız çözülür.

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