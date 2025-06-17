Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Haziran 2025 13:25
2023 yılının 2. yarısında 10.000 TL alan memur emeklisi ile işçi emeklisinin şu anki maaşları

Memur emeklisinin maaşı 19.862 TL'ye, işçi emeklisininki ise 21.548 TL'ye yükseldi. Bu fark temmuzda daha da açılacaktır. Bu durumun müsebbibi ise Memur-Sen'dir.


Kalet
Daire Başkanı
17 Haziran 2025 13:27

FARK: %8,48

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