Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


17 Haziran 2025 13:58
İnsan çok garip bir varlık..

Biri diğerine sokakta hakaret etse suskunca seyreder.

ve yine biri, diğerine sadece sokakta sarıldığı için namussuz ilan edilebilir.

Sorsak hepimiz insanız hepimiz çok vicdanlıyız...

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