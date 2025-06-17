En büyük sorun maaş maaş maaş

Sürekli sorunlardan bahsediliyor ama en temel sorun maaş

Yetersiz ücret alıyoruz bu bir gerçek kabullenin

1)Aile yaşantısı: maaşın yüksek olsun emin ol ailende sendebir şekilde mutlu olursun.. istersen 12/12 çalış. Onunda bir karşılığı olsa zatendert etmezsin, böyle bir karşılık durumunda zaten 12/12 sürekli olmaz. Bu sorun bir miktar para biriktirmiş arkadaşların sorunu gerisi için çözüm değil.

2)Amir baskısı. İşini iyi yapan memura hiçbir amir baskı yapmaz, yapamaz. Amir sana baskı yapıyor sende bunu hukuksuz olduğunu düşünüyorsan üstlerine gidersin olmadı mahkemeye gidersin. Çalıştığın yer değişirmiş, polis olurken sözleşmemi yaptılar sen sadece burada çalışıyorsun diye.

3)başka mesleklerdeki maaşlar. Gecesi olmayan haftada 15 saat okula giden okulda nöbet tutarsa ücret alan, sürekli sınavlara gözetmen olan, UZMAN VE BAŞ Adı altında 10-15 bin fark alan sevgili öğretmenlerimiz. Arkadaşlar üniversite bitirmiş. Begenmiyorsam bırakcakmışım. Neden bırakacam senin bitirdiğin okuldan ben 3.6 la mezun oldum. Öyle sıradan bir üniversitedende değil. Kendini anlatamayan iki cümleyi bir araya getiremeyen birçok öğretmen var. Yeniden sınav yapsan yarısı üniv kazanamaz. Çakılı kadroludur bir kısmı. Rapor vs hak getire zaten.

Jandarma kardeşlerimiz. Doğuda herhangi bir ilçede arada yol vardır karşısı jandarma olur. Arada fark ne kadardır? Astsubay ile polis maaş farkına bakalım. Ya uzman çavuş arkadaşlar bile senin nerdeyse iki katın. Gözüm yok ama sorsan polis severler ama buraya gelir kıyaslama derler. Neymiş 4-5 doğu yapıyormuş. En az İKİ DOĞUDA BEN YAPIYORUM. Göndersin benide tabi tek başıma gidince kalacağım bir yer tahsis etsin sizinki gibi. Nöbete kalınca yemeğimi versin. Market bile olmayan ilçede yemek yapma derdim olmasın. Üsse göndersin ya yerimi yemeğimi sağlasın yollasın. Tabi bide o parayı Oyak kesintisinide devlet karşılıyor bana versin yollasın. Batıda mesela yüzde 5 asayiş olan yerde gideyim tatil yapar gibi bende yaşayım. Yada en iyi tatil köylerine sıra bekleyim. Neyi anlatıyorsunuz farkındamısınız imkanlar maaş bizim 2 değil 5 katımız.

İkinci şarka gitmek istemiyoruz. Yok gece çalışmak istemiyoruz. Yok şöyle böyle. MAAŞ OLARAK KARŞILIĞINI ALDIKTAN SONRA BUNU DEMEZ ZATEN KİMSE..SORUN PARA GERİSİ TEFERRUAT.

Mesela bayramda çalışan neden herkes para almıyor:? Varmı cevap.Bilmem nerenin ilçesinde ne trafiği yönetti arkadaş? Liste ne ya. Girersin kim o gün çalışıyor herkes alır. Ama alanın sesi çıkmıyor adam iki bayramda yarım maaş aldı bunu kayıp sananda kazanç sananda ZARARDADIR.