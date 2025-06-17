Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Haziran 2025 14:01
En büyük sorun maaş maaş maaş

Sürekli sorunlardan bahsediliyor ama en temel sorun maaş

Yetersiz ücret alıyoruz bu bir gerçek kabullenin

1)Aile yaşantısı: maaşın yüksek olsun emin ol ailende sendebir şekilde mutlu olursun.. istersen 12/12 çalış. Onunda bir karşılığı olsa zatendert etmezsin, böyle bir karşılık durumunda zaten 12/12 sürekli olmaz. Bu sorun bir miktar para biriktirmiş arkadaşların sorunu gerisi için çözüm değil.

2)Amir baskısı. İşini iyi yapan memura hiçbir amir baskı yapmaz, yapamaz. Amir sana baskı yapıyor sende bunu hukuksuz olduğunu düşünüyorsan üstlerine gidersin olmadı mahkemeye gidersin. Çalıştığın yer değişirmiş, polis olurken sözleşmemi yaptılar sen sadece burada çalışıyorsun diye.

3)başka mesleklerdeki maaşlar. Gecesi olmayan haftada 15 saat okula giden okulda nöbet tutarsa ücret alan, sürekli sınavlara gözetmen olan, UZMAN VE BAŞ Adı altında 10-15 bin fark alan sevgili öğretmenlerimiz. Arkadaşlar üniversite bitirmiş. Begenmiyorsam bırakcakmışım. Neden bırakacam senin bitirdiğin okuldan ben 3.6 la mezun oldum. Öyle sıradan bir üniversitedende değil. Kendini anlatamayan iki cümleyi bir araya getiremeyen birçok öğretmen var. Yeniden sınav yapsan yarısı üniv kazanamaz. Çakılı kadroludur bir kısmı. Rapor vs hak getire zaten.

Jandarma kardeşlerimiz. Doğuda herhangi bir ilçede arada yol vardır karşısı jandarma olur. Arada fark ne kadardır? Astsubay ile polis maaş farkına bakalım. Ya uzman çavuş arkadaşlar bile senin nerdeyse iki katın. Gözüm yok ama sorsan polis severler ama buraya gelir kıyaslama derler. Neymiş 4-5 doğu yapıyormuş. En az İKİ DOĞUDA BEN YAPIYORUM. Göndersin benide tabi tek başıma gidince kalacağım bir yer tahsis etsin sizinki gibi. Nöbete kalınca yemeğimi versin. Market bile olmayan ilçede yemek yapma derdim olmasın. Üsse göndersin ya yerimi yemeğimi sağlasın yollasın. Tabi bide o parayı Oyak kesintisinide devlet karşılıyor bana versin yollasın. Batıda mesela yüzde 5 asayiş olan yerde gideyim tatil yapar gibi bende yaşayım. Yada en iyi tatil köylerine sıra bekleyim. Neyi anlatıyorsunuz farkındamısınız imkanlar maaş bizim 2 değil 5 katımız.

İkinci şarka gitmek istemiyoruz. Yok gece çalışmak istemiyoruz. Yok şöyle böyle. MAAŞ OLARAK KARŞILIĞINI ALDIKTAN SONRA BUNU DEMEZ ZATEN KİMSE..SORUN PARA GERİSİ TEFERRUAT.

Mesela bayramda çalışan neden herkes para almıyor:? Varmı cevap.Bilmem nerenin ilçesinde ne trafiği yönetti arkadaş? Liste ne ya. Girersin kim o gün çalışıyor herkes alır. Ama alanın sesi çıkmıyor adam iki bayramda yarım maaş aldı bunu kayıp sananda kazanç sananda ZARARDADIR.


cenksozen
Şef
17 Haziran 2025 14:14

Burada herkesin öncelikleri farklı olabilir benimkisi insanca çalışma


the back of furkan
Şube Müdürü
17 Haziran 2025 14:21

polis maaşı kaç ki

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kurban bayramı ödüllendirmesiÖzel hizmet tazminatı ve fazla çalışma ücretinde artış iddiasıİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonuTıbbi sekreter neden polisten fazla alıyor?Diyarbakır 2025 atamaX etkinlikleri (TEK BAŞLIK)Mazeret ataması 20252025 yılı istihdam açıklayan iller

Sözlük

alzheimer hastalığı 1 umay 2 Gram Altın 10.000-TL 1 Yapay zeka dururken insanlarla dertleşmek 4 Duygusal zafiyet 3 eşşek saati 1 necmettin erbakan'ın memura yüzde 50 zam vermesi 1 size de iyilik yaramıyor 2 n'olur bir şey sorma 1 senden bir halt olmaz 3

Son Haberler

Daha az doğru cevap verenlere daha yüksek puan verildiğini iddia eden vergi müfettiş yardımcısı davayı kazandıDiyarbakır'da meslek liseleri 3 yılda 459 milyon lira kazandırdıHatay'da 21 Bin 108 Yeni Afet Konutu İçin Kura Çekimi YapılacakYedikule Hastanesi'nde Rüşvet Operasyonu: 11 Kişi GözaltındaTekin: Milli değerlerle uyumlu dijitalleşme ekosistemi inşa ediyoruz

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması