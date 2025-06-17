Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Haziran 2025 14:21
tain
ben adalet bakanlığında çalışıyorum eşimde milli eğitim bakanlığında memur 2 yıldır evlendik tain istese yanıma gelebilirmi

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