Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Haziran 2025 14:35
CTE görevde yükselme sınav başvuruları ne zaman

başvurular ne zaman


adayadayı05
17 Haziran 2025 14:36

başvurular ne zaman başlayacak arkadaşlar net bilgisi olan


kral353535
17 Haziran 2025 16:06

bu cuma olabilir genelde cuma oluyor

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikGeçici görev bilgileri uyap'a işlenir mi?Havuz tayinleri haziran bitmeden açıklanır mı ?Haziran 2025 Enflasyon beklentiniz nedir 0,48-0,60 ?Önlisans mezunu teknisyen unvan değişikliği sınavıGys Şef mi idare memuru mu ?2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek BaşlıkAdalet Bakanlığı ve CTE forumları iki ayrılabilir mi? / Bir ÖneriYaşadığınız en kötü mobbing neydi?CTE GYS sınavında yönetmelik düzenlemesi

Sözlük

anılar 3 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 simitsiz susam 1 iran devleti 1 pavlonya ağacı 2 omurgasız 2 Dürüstlük mü Şeffaflık mı 7 karmaşık sayılar 3 seyyar overlokçu 1 güne bir söz bırak 5

Son Haberler

Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara DayandıÜniversite personeli aylardır mülakat bekliyor!Polis Memurlarından Trafik İstasyonunda Nikahİsrail: İran'a ait balistik füze rampaların yarısını imha ettikTutuklu belediye başkanının ifadesi sonrası 2 meclis üyesi gözaltında

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması