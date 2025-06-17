Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


17 Haziran 2025 14:49
Polis-Tıbbi Sekreter Eş Durumu

Eşim polis. 11 haziranda eş durumu tayini istedim. Ve Ankara'ya bakanlığa ulaştı evraklarım. Kaç güne açıklanır bilgisi olan varsa yazabilir mi

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