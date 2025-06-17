Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Haziran 2025 14:52
Hizmetiçi Eğitime Gittiğim Gün Rapor Aldım, Ek Dersim Kesilir mi?

Merhaba,

İlçenin görevlendirdiği yangın eğitimine katılım sağladım. Ancak aynı günün akşamı rahatsız olduğumdan doktora gittim ve o gün dahil iki günlük istirahat raporu yazdı. Bu durumda eğitime gittiğim gün raporlu olmam sebebiyle okuldaki ders saatim kadar ek dersim kesilir mi?


fen-25
Şef
17 Haziran 2025 14:56

raporu idareye sunarken eğitime katıldığınızı ve aksam rapor aldığınızı belirtirseniz raporu o gün ödenir diye biliyorum.sonucta gittiniz orada imzanız vardır.memura sorun tabii de benim bilgim bu yönde.

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