Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Haziran 2025 14:53
Yüksek Lisans Bitiren Biri?

Türkçe Lisans Mezunu olup Tezli Eğitim Yönetimi bölümünden mezun olan biri "Öğretim Görevlisi" olabilir mi, bilenler yazabilir mi? Dil şartı dışında başka şartlar var mıdır, her şey rektöre mi bağlı?

Teşekkürler.


mratanamayan
Memur
17 Haziran 2025 15:45

maalesef bir kişiye özel ilana bakar

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