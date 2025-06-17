Borçlu meslektaşlarımız için karz-ı hasen sistemi kuralım mı?

Bilindiği gibi bir çok meslektaşımız çeşitli nedenlerle borç, icra, haciz durumuna düşmüş vaziyette. Bu tür sıkıntıların sonucunda maalesef bazı arkadaşlarımız intihar ediyor yada hafta sonları farklı işlerde çalışıyorlar. Bizim için en değerli şey olan insan hayatı, anlık gelen duygusal hisler ve geri dönüşü olmayan kararlarla kötü bir şekilde noktalanıyor ve geride kalan ailesine unutulmaz acılar yaşatılıyor. Bu nokta da dinimizde bir müessese olan karz-ı hasen (kişinin herhangi bir çıkar gözetmeden, karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek verdiği borç) sistemini, Adliye Çalışanları olarak hayata geçirip, zor durumda olan arkadaşlarımıza yardımcı olmak için Bakanlığın da izni dahilinde böyle bir uygulama yapalım mı? Bu uygulama hali hazırda bazı meslek gruplarında mevcut. (Diyanet İşleri Başkanlığı ve MÜSİAD'da esnaflar arasında) Bizde neden olmasın? Artık borcu yüzünden intihar eden meslektaşımız olmasın.

Sistemin başlıca özellikleri şöyle;

Gönüllülük esasına dayalı olarak herkes gram altın üzerinden kendi belirlediği miktarda borç havuzuna borç para bırakır. İhtiyacı olan kişi başvuru yaptıktan sonra gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadığı tespit edilir. Şartları uygun olması halinde senet karşılığı ve gram altın üzerinden kişinin borçları borç havuzundan kapatılır. Borcu kapanan kişi her ay kendi ödeyebildiği miktarda gram altın üzerinden borç havuzuna borcunu öder ve ödediği miktarda senedini geri alır. Borç veren kişiler eğer paralarını geri almak isterlerse borç verdikleri tarihteki gram altın üzerinden verdikleri borç para kendilerine iade edilir.

Kabaca bu şekilde çalışan bir sistem ve hayata geçirilmesi halinde çok daha geliştirilebilir. Sistemi uygulayan kurumlardan destek alınabilir.

Konuya yeterli sayıda (en az 500 kişi) talep gelmesi halinde hem Bakanlık nezdinde, hem Sendikalar aracılığıyla gerekli girişimlerde bulunabiliriz.

Katkı sunmayıp, sadece maraz olacak kişiler lütfen konuya bir cevap girmesin. İyi niyetli ve iyi işler yapmak isteyen arkadaşlar için bu konu açılmıştır.

Selamlar saygılar.