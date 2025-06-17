Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Haziran 2025 15:42
EGM polis Hattı
ücretler ve taahhüt hakkında bilgisi olan varmı

Mustfa4444
Memur
17 Haziran 2025 16:04
yaz google. ttkom egm tarifeleri 2025 çıkar zaten.Google istediğini sorabilirsin ücret istemiyor.Biz de ordan bakıyoruz

KenanKomutan32
Aday Memur
17 Haziran 2025 16:12

Şuan 40 gb paket 300 tl

Toplam 2 mesaj

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