Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


17 Haziran 2025 15:49
Tayin Ayrılış

arkadaşlar mazeret tayinim sonuçlandı maasida yeni aldık mutemet ile henüz görüşemedim sizce ayrilis baslangic için hangi zaman uygun

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