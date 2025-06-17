Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Haziran 2025 15:55
Çok borcum var napıcam?

400 bin borcum vardı bankaya şuan 160 bin kaldı maaş 55 bin olduğu gibi borca kesiliyo, 1 tl bile kalmıyo, kira, faturalar, yiyecek içecek bir sürü derdim var, nasıl yapabilirim arkadaşlar, ziraat direkt bloke koyuyo bu bloke nasıl kaldırılır aradım kaldıramayız diyolar yapılandırma istedim yapmıyolar

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