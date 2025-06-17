Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


17 Haziran 2025 15:56
Ek Mesai Saatlik Ücreti

iyi günler lisans mezunu hemşireyim acil serviste çalışıyorum bu ay 75 saat fazla mesaim var saatlik mesai ücreti nedir işe yeni başladım net bir cevap alamadım

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