Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Haziran 2025 16:07
Kadın Mübaşir
merhabalar p3 puanım 89 mübaşirlik düşünüyorum artıları ve eksileri nelerdir bilenler anlatabilir mi araştırdım fakat biraz da deneyimleri görmek istiyorum şimdiden teşekkürler

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