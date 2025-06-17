Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Haziran 2025 16:28
İsteyene maaşı elden verilsin.

İsteyene bu hakkın verilmesi gerektiği kanaatindeyim.


Kalet
Daire Başkanı
17 Haziran 2025 16:29

Maaşına bloke koyulanlara karşı böyle mücadele edilebileceği kanaatindeyim.

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