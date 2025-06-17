KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


17 Haziran 2025 16:32
Skolyoz tanısı

Geçtiğimiz günlerde skolyoz filmi çekildim ve 9 derece çıktı ve bu derece öpmeme engel değil fakat resimden görüneceği üzere sağ omzum sol omzumdan biraz aşağıda skolyozdan dolayı sizce pomem genel sağlıkta doktor bu omuz eşitsizliğine çok dikkat eder mi?(gözle bakınca belli olmuyor ayrıca günlük hayatımda soruna yol açmıyor) ayrıca yine bu mevcut Skolyozum sizce pomem de soruna yol açar mı ve sizce 9 derece midir? Fotoğrafın linkini bırakıyorum cevap verip yardımcı olursanız çok sevinirim. https://resimlink.com/zxJceM8lD

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