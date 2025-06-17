Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Haziran 2025 16:49
Seminerler online olmalı

Bakan bey kararını yeniden gözden geçirmeli bence. Tasarruf tedbirleriydi derken bence seminerler online olmalı. Hem artık öğretmenler de yoruldu. Son sınavlar, evraklardı filan derken önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan seminerlerin online olmasında bence bir sakınca yok.


BuAşkFazlaSana
Şef
17 Haziran 2025 16:52

Kesinlikle katılıyorum ama bu dediklerinizi anlayacak kapasitede kimse yok bakanlıkta mlsf. Semineri online yapmayıp yüzyüze seminere uzaktan eğitim koyanlardan ne bekleyebilirsin ki?


albatros52
Memur
17 Haziran 2025 17:14
Seminer hiç olmasın. İstemeyen almasın.
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