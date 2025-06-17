Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Haziran 2025 16:55
Batıdan batıya atama talep zamanlaması

Batıdan batıya dilekçe vermek için bir zaman var mıdır? Ayrıca dilekçe tek bir için yazılabilir mi? Konuya vakıf olan kardeşlerimiz ağabeylerimiz varsa yardımcı olabilirlerse seviniriz. Saygılar cümleten.


differentft
Aday Memur
17 Haziran 2025 17:21

Yönetmelikte batıdan batıya tayin için bir şey yazdığı yok. Sırf şark görevi işin oluşturulmış bir yönetmelik resmen. Bu konu hakkında bilen birileri varsa bilgilendirebilir mi rica etsem. Dilekçe ne zaman yazmalı tek il için yazılabilir mi. Tek il olmazsa kaç il yazılabilir. Güya yönetmelik var ama bunlsr yer almıyor. Bilgisi olan yardımcı olabilir mi lütfen?

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