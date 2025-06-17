KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


17 Haziran 2025 17:30
Pomem sağlık

Düşme sonucu beyin kanaması geçirdim ameliyat oldum bu olay üzerinden 10 yol geçti hiçbir sorunum yok polisliğe engelmidir söylemezsem farkedilirmi yada farkedilirse elenirmiyim

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