Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Haziran 2025 18:06
[Anket] Okul Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Yapay Zeka Teknolojilerine Yönelik

Merhaba Sayın Hocalarım, yapay zekanın artık günümüzde birçok mesleğe sirayet ettiği gibi bizim mesleğimizde de önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek lisans tezim için bir nitel araştırma yapıyorum ve anket hazırladım. Siz değerli yönetici ve öğretmen meslektaşlarım yardımcı olursanız çok memnun olurum. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederim.

Anket Linki:

https://forms.gle/qziVZsdY7xx6wE5MA

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