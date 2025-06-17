Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


17 Haziran 2025 18:07
Yeni Atanmış Memur İlk Maaş

Merhaba arkadaşlar yeni atanan memur ilk maaşını işe başladığı gün mü alıyor yoksa diğer ayın 15?ine kadar para almıyor mu


lDeimosl
Genel Müdür
17 Haziran 2025 18:54

Başladığı günden hesaplanır. Ne zamana alacağı mutemetin iş yapma azmine bağlı.


fatodemiş
Memur
17 Haziran 2025 19:04
Katılış yaptığın gün maaşın başlar. Mesela 20 haziranda katılış yaparsan 20-30 Haziran arası 10 günlük maaş + Temmuz maaşı olarak 15 temmuzda toplu para alırsınız
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