Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Editörler : supporters.


17 Haziran 2025 19:29
Satılık temi ev esyalari
değerli arkadaşlar evlilik dolayısıyla evdeki tüm eşyalar satılıktır. yer İstanbul bahcelievler. alicak kişi konumundan teslim almalı. çamaşır makinası 7kg 6 bin kurutma 7kg 6bin Ikea koltuk takımı 2 tane 3 lu 10bin , set üstü ocak 1000 , iki tane tekli baza 2000 , buzdolabı brüt 500litre 7500 . fırını sifonyeri vs hediye edeceğim. ilgilenen kişiler mesaj atarsa resimlerini paylasirim

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Duygusal zafiyet 3 Filomena Karessa 10 bininci entryim 3 n'olur bir şey sorma 2 güne bir söz bırak 5 Kısmetsizm 3 Kilosu 745 TL ye satılan Kiraz 3 tahamül 4 sidretül münteha 2 necmettin erbakan'ın memura yüzde 50 zam vermesi 2

Son Haberler

Valilikten Akdeniz'de görülen köpek balıklarına dair açıklamaTrump: İran semaları üzerinde artık tam ve eksiksiz kontrolümüz varDMM, Özel'in Akın Gürlek hakkındaki iddialarını yalanladıTıp öğrencisi Emre, kalp krizinden öldüBaba yoğun bakımda, oğuldan ise acı haber geldi

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması