Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Haziran 2025 19:42
Egm giyim yardımı

Arkadaşlar sivil giyim ödeneği ne kadar ve ne zaman ödemesi yapılıyor bilgisi olan var mı


Polisc
Aday Memur
17 Haziran 2025 19:56
yılda iki kere aylar değişiyor ilk 6 ay ve son 6 ay içinde ortalama 700-700

SonOsmanlılar
Aday Memur
17 Haziran 2025 20:16
Çok teşekkür ediyorum

Feritdemir0133
Aday Memur
17 Haziran 2025 21:32

Bir çift çorap parası:)) giyim yardımıymış peeh


the back of furkan
Şube Müdürü
17 Haziran 2025 21:36

kitlerde çok daha fazla


Mustafa58.58
17 Haziran 2025 22:47

10 gün önce yattı 1400 TL yapmışlar 1 pantol parası&#128578;

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