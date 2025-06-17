Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Haziran 2025 19:42
Giyim Yardımı
Arkadaşlar sivil giyim ödeneği ne kadar ve ne zaman ödemesi yapılıyor bilgisi olan var mı

Polisc
Aday Memur
17 Haziran 2025 19:56
yılda iki kere aylar değişiyor ilk 6 ay ve son 6 ay içinde ortalama 700-700

SonOsmanlılar
Aday Memur
17 Haziran 2025 20:16
Çok teşekkür ediyorum
Toplam 2 mesaj

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