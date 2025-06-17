Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


17 Haziran 2025 19:59
Eş Durumu Tayini ATT

Merhabalar. Eşim İzmirde kadrolu Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapıyorken Konya'ya geçici görevlendirme ile geldik. Ben İcra müdürü olarak görev yapıyorum. Kararnamede tayinim Konyaya çıktı. İki tane sorum olucak bilgi verirseniz sevinirim.

1-) Tayin dilekçesini Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne mi yoksa İzmir İl Sağlık Müdürlüğünemi vermemiz gerekiyor? İzmirden göndermeniz gerekli dediler ancak Konya İl Sağlık biz İzmire gönderemeyiz öyle bi sistemimiz yok nerden göndercekmişiz diyor.

2-) Atama kararnamesi onaylı örneği tayinde engel teşkil eder mi? Israrla görev belgesi göndermeniz gerekiyor derler mi?

Görev belgesi istenilmesi demek; öncelikle konyadaki geçici görevlendirmemi sonlandırarak izmire başlayıp ordan atama kararnamesini tebliğ alıp tekrar konyaya gelip göreve başlamam ve görev belgesi alıp eşime tayin istemem anlamına geliyor ve bu saydıklarımın aynısını eşimin de yapması demek oluyor. Bu durumda mehil müddetinin kullanım amacına uygun olmayan bi durum ortaya çıkıyor. Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkürler.

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