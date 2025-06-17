Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Haziran 2025 20:36
Polsan ihtiyaç kredisi

POLSAN ihtiyaç kredisi 6.taksidim bu aydı. Kalan borcu defaten ödedikten hemen ne kadar süre sonra yeniden ihtiyaç kredisine başvurabilirim


karakartal2218
Aday Memur
17 Haziran 2025 20:50

2-3 saat içerisinde yenisini çekebilirsin

Toplam 1 mesaj

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