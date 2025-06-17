Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


17 Haziran 2025 21:09
yıllık izinde alınan rapor

Merhaba yıllık izin devam ederken ve şehir dışındayken alınan rapor aile hekiminden olursa problem oluyor mu yoksa acilden mi almak gerekir

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