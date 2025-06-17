KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


17 Haziran 2025 21:31
Memur mühendislik mi Düz memurluk mu

Merhaba arkadaşlar. Ben bir kamu kurumunda kadrolu memur mühendisim , bekarım. Ailem farklı şehirde.

Ben bulunduğum şehri sevemedim. Yeniden kpss'ye girdim. Ancak aldığım puan ailemin olduğu şehirdeki mühendis puanlarına yetmiyor fakat bazı sözleşmeli vhki 'ye yetebiliyor. (önceki alımlara baktığımda).

Zannedersem 15 bin lira civarında bir fark var memur mühendis ile sözleşmeli vhki arasında . Yanlış biliyorsam düzeltin. Sizce bu kadrolu memur mühendislikten istifa edip , ailemin olduğu şehirde vhki olmalı mıyım.

-Şu an memur mühendis olduğum şehri sevmiyorum.

-Şu anki şehirde kiradayım. aradaki maaş farkı kadar kira veriyorum.

-ailemin olduğu şehre gidersem o parayla ev kiralayamam , annemle babamla yaşarım.

-anne babayla yaşamak hem iyi hem kötü.

Sizlerin değerli fikirleriniz nelerdir?


enginar123
Aday Memur
17 Haziran 2025 21:43

mühendisliği bırakma.

aşağı pozisyona mı geçilir ?

gün gelir tayin olursun bişey olur mühendis kadronu bırakıp vhki ya mı geçeceksin olacak şey değil


metin48484848
17 Haziran 2025 21:51

haklısınız ama ben bu şehirde yapamıyorum artık . kendimi alkole verdim. tayin başvurum olumsuz.

enginar123, 1 saat önce

mühendisliği bırakma.

aşağı pozisyona mı geçilir ?

gün gelir tayin olursun bişey olur mühendis kadronu bırakıp vhki ya mı geçeceksin olacak şey değil

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