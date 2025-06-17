KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


17 Haziran 2025 21:31
Mühendislik mi ,düz memurluk mu?

Merhaba arkadaşlar. Ben bir kamu kurumunda kadrolu memur mühendisim , bekarım. Ailem farklı şehirde.

Ben bulunduğum şehri sevemedim. Yeniden kpss'ye girdim. Ancak aldığım puan ailemin olduğu şehirdeki mühendis puanlarına yetmiyor fakat bazı sözleşmeli vhki 'ye yetebiliyor. (önceki alımlara baktığımda).

Zannedersem 15 bin lira civarında bir fark var memur mühendis ile sözleşmeli vhki arasında . Yanlış biliyorsam düzeltin. Sizce bu kadrolu memur mühendislikten istifa edip , ailemin olduğu şehirde vhki olmalı mıyım.

-Şu an memur mühendis olduğum şehri sevmiyorum.

-Şu anki şehirde kiradayım. aradaki maaş farkı kadar kira veriyorum.

-ailemin olduğu şehre gidersem o parayla ev kiralayamam , annemle babamla yaşarım.

-anne babayla yaşamak hem iyi hem kötü.

Sizlerin değerli fikirleriniz nelerdir?


enginar123
Aday Memur
17 Haziran 2025 21:43

mühendisliği bırakma.

aşağı pozisyona mı geçilir ?

gün gelir tayin olursun bişey olur mühendis kadronu bırakıp vhki ya mı geçeceksin olacak şey değil


metin48484848
17 Haziran 2025 21:51

haklısınız ama ben bu şehirde yapamıyorum artık . kendimi alkole verdim. tayin başvurum olumsuz.

enginar123, 3 saat önce

mühendisliği bırakma.

aşağı pozisyona mı geçilir ?

gün gelir tayin olursun bişey olur mühendis kadronu bırakıp vhki ya mı geçeceksin olacak şey değil


enginar123
Aday Memur
17 Haziran 2025 23:03

sonra o mühendislik kadrosuna geçmek için uğraşırsınız hocam.

pişman olmayın sonra

metin48484848, 3 saat önce

haklısınız ama ben bu şehirde yapamıyorum artık . kendimi alkole verdim. tayin başvurum olumsuz.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Merkezi atamaKPSS B mi fabrikaya devam mı ? KararsızlıkBitlis'e atananlar ev arkadaşı aranıyorAtama Şubesi atama onayını kaç günde yapıp tebligat yollar?Mühendislik mi ,düz memurluk mu?İşsizliğin ne olduğunu burada en iyi kim ifade eder?Karışık bir durum bilenler cevaplasın78-79Adalet Bakanlığı 35 Yaş Sınırını Kaldırdı, Bu Karar Tüm Bakanlıklar İçin Emsal OlmalıdırLisans büro personeli maaş

Sözlük

bir günlüğüne karşı cins olmak 1 Şu anda ruh halim 3 kandara 1 size de iyilik yaramıyor 2 bimola günlükleri 2 Gram Altın 10.000-TL 1 Kebap ye güvende ol 3 editör sevmemek 10 chia tohumu 1 iran devleti 1

Son Haberler

5400 Günden Emeklilik Sadece İşçileri Mi Kapsar?TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama: Soykırımcı Devlet Terörü Asla Kabul Edilemez18 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları2. El Araçların Alım Satımında Yeni DönemTürkiye caydırıcılık gücünü artırıyor

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması