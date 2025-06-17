Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Haziran 2025 21:36
türk telekom paket yenileme
arkadaşlar paket nasıl yapıyorduk kaç yazıp nereye ginderiyorduk

bluejean
Aday Memur
17 Haziran 2025 21:59

SOZ YAZ 5555 e gönder.


Yetmişsekizlisc
Daire Başkanı
17 Haziran 2025 22:00
Bitmesine 30 gün kalsa bile mi yoksa bitmesini mi bekliyoruz
bluejean, 1 saat önce

SOZ YAZ 5555 e gönder.


albatrossssss
Aday Memur
17 Haziran 2025 22:05
ben unuttum, bittikten 3-4 gün sonra yaptım aynı tarife üzerinden devam ediyorum
Yetmişsekizlisc, 1 saat önce
Bitmesine 30 gün kalsa bile mi yoksa bitmesini mi bekliyoruz

Ma1ç
Aday Memur
17 Haziran 2025 22:30
nasıl yaptın ben siz yazın olmadu
albatrossssss, 58 dk. önce
ben unuttum, bittikten 3-4 gün sonra yaptım aynı tarife üzerinden devam ediyorum

albatrossssss
Aday Memur
17 Haziran 2025 22:33
SOZ yazip 5555 gönderdim sonra gelen mesaja ONAY yazıp tekrardan gönderdim oldu
Ma1ç, 33 dk. önce
nasıl yaptın ben siz yazın olmadu
Toplam 5 mesaj

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