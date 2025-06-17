Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


17 Haziran 2025 21:49
BELEDİYE KADRO

Belediyeye kurumlararası geçiş yapmak için boş kadro mu olması gerekiyor boş kadro olmadan geçiş yapabilir miyiz belediye başkanı isterse alabiliyor mu

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