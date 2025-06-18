KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


18 Haziran 2025 00:17
Kavgadan dolayı sorun yaşar mıyım?

Merhaba arkadaşlar geçen hafta bir arkadaşla tartıştık sinirlendim rastgele kutu fırlattım elimin tersiyle yüzüne geldi. Kendisi darp raporu alıp şikayetçi olmuş. Pomem sözlü mülakata girdim. Bu beni sıkıntıya sokar mı? Özellikle devam eden dava nedeniyle okula kaydım yapılır mı?

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