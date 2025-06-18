Oyak sarı kart

Vakıfbank sarı karta olan borcumu ödeyemedim daha sonra Oyak bu borcu kapadı ve taksite böldü maaşımdan kesmeden toplu borcu ödedim 197 bin küsür ve şuan Vakıfbankta hesabım sıfır gözüküyor burdan tekrwrdan açıp kulşanılabiliyor mu banka açmayabilir mi bu konuda bilgisi olan komutanlarım arkadaşlarım var mı başına bu tip iş gelen birde kredi puanım etkilendi bu dönemde o etki yapıyor mu ?

Vakıfbank sarı karta olan borcumu ödeyemedim daha sonra Oyak bu borcu kapadı ve taksite böldü maaşımdan kesmeden toplu borcu ödedim 197 bin küsür ve şuan Vakıfbankta hesabım sıfır gözüküyor burdan tekrwrdan açıp kulşanılabiliyor mu banka açmayabilir mi bu konuda bilgisi olan komutanlarım arkadaşlarım var mı başına bu tip iş gelen birde kredi puanım etkilendi bu dönemde o etki yapıyor mu ?