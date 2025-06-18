Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Haziran 2025 01:30
İç Güvenlik Fakultesine gitmek mantıklı mı

Değerli abi ve ablalarım lise son sınıfım 3 gün sonra YKS var ve İç Güvenlik Fakultesi(Komiser Yardımcılığı) aklımda sizce seçilir mi teşkilatta ki abi ablalarım bana tavsiye verirse gerçekten çok iyi olur


poolpolice
Memur
18 Haziran 2025 01:37
git öğretmenlik oku bundan bin kat iyidir önünden bile geçme az daha calis mimar ol mühendis ol avukat ol aklına bile getirme

yinemiamcalar
Şef
18 Haziran 2025 01:53

Gelme bence

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