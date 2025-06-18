İstifa edip taksicilik yapılır mı?

ben istanbulda yapmistim calisirken meslekten daha iyi kazandigi gercej su asama da ama tabi onun da gecsi gunduzu var bir de il onemli..bir de tag vs cikti talep degisiklik gosterebiliyor..fikrim meslekle birlikte alip bir sure yurutursen denemis olursun..baktin iyi ilerliyor devam edersin...

ben istanbulda yapmistim calisirken meslekten daha iyi kazandigi gercej su asama da ama tabi onun da gecsi gunduzu var bir de il onemli..bir de tag vs cikti talep degisiklik gosterebiliyor..fikrim meslekle birlikte alip bir sure yurutursen denemis olursun..baktin iyi ilerliyor devam edersin...