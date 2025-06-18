Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Haziran 2025 05:49
İstifa edip taksicilik yapılır mı?

Meslekten çok usandım. Maaşsız emekliliği de hakettim. Bulunduğum yerde 1.5 milyona satılık hat var. Allah'a şükür satın alma imkanım da var. Ciddi ciddi alsam mı diye düşünüyorum.


Kurtkaya66-polis
Şef
18 Haziran 2025 08:18
ben istanbulda yapmistim calisirken meslekten daha iyi kazandigi gercej su asama da ama tabi onun da gecsi gunduzu var bir de il onemli..bir de tag vs cikti talep degisiklik gosterebiliyor..fikrim meslekle birlikte alip bir sure yurutursen denemis olursun..baktin iyi ilerliyor devam edersin...

Bizekiydilar
Şef
18 Haziran 2025 08:24

Söz nişan organizasyonu,gelinlikci,bujiteri,zuccaciye gibi işler uzun ömürlü ve kazanclı

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