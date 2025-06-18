Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Haziran 2025 05:49
Polislik bırakılıp Taksicilik yapılırmı
Meslekten çok usandım. Maaşsız emekliliği de hakettim. Bulunduğum yerde 1.5 milyona satılık hat var. Allah'a şükür satın alma imkanım da var. Ciddi ciddi alsam mı diye düşünüyorum.

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