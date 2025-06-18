Polislik bırakılıp Taksicilik yapılırmı

Meslekten çok usandım. Maaşsız emekliliği de hakettim. Bulunduğum yerde 1.5 milyona satılık hat var. Allah'a şükür satın alma imkanım da var. Ciddi ciddi alsam mı diye düşünüyorum.

Meslekten çok usandım. Maaşsız emekliliği de hakettim. Bulunduğum yerde 1.5 milyona satılık hat var. Allah'a şükür satın alma imkanım da var. Ciddi ciddi alsam mı diye düşünüyorum.