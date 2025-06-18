Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


18 Haziran 2025 07:13
İller arası nakillerde kadrolar nasıl belirleniyor?

İller arası nakillerde kadrolar nasıl belirleniyor? İllerin taleplerine göre mi yoksa pdc doluluk oranlarına göre mi? Branşımda açıktan atamada çok alım yapıldı sanki hiç boş yer kalmadı. Acaba kadrolar nasıl belirlenecek çok merak ediyorum.

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