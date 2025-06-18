Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2025 09:52
Şef maaşları?
Şef maaşları ne kadar bilgisi olan var mı?

MemurBey1988
Memur
18 Haziran 2025 10:24

Bakanlık merkez teşkilatının şeflik maaşları memur ile aynı ya da çok çok az fark var. Ayrıca atıl, eski ve konumlandırılamayan bir ara pozisyon. Dolayısıyla talep düşük.

Bakanlık bile şeflik pozisyonunu bir basamak olarak görmüyor müdürlük için.

Şeflik kaldırılarak

Müdür Yardımcılığı ya da 2. Sınıf Şube Müdürü gibi bir unvan gelirse, çok daha şık ve prestijli olabileceğini düşünüyorum.

Başarılar.

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