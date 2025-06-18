Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2025 11:03
Acil yardım arşiv araştırması

Sanal cüzdan hesabım çalınıp dolandırıcılık yapılmış. Ben ifadeye çağırıldım sadece. Mahkeme vs yok dava yok arşiv araştirmasındayım kurula kaldım olumsuz mu gelir acaba?


Kenzo123
Memur
18 Haziran 2025 11:43

Kurulana bağlı


Yusuf Yardım
Aday Memur
18 Haziran 2025 11:55

Vay halimize o zaman ihtimal olarak hangi taraf ağır basar sizce peki çoğu kişi olumlu olur diyor

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