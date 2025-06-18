Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Haziran 2025 11:08
Sıra Kaydımı İptal Et seçeneği kaldırıldı.

Arkadaşlar Mebbiste İl içi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme - Sıra Tayini bölümünde önceden en aşağıda " Sıra Kaydımı İptal Et" vardı. Şu an baktım bu yok. Sizde de aynı mı bu durum ?


magdur turkce
Aday Memur
18 Haziran 2025 11:17

Bugün sıra ataması yapılacağı için dün akşam 23.59 itibariyle sistemi kapattılar

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