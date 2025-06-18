Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


18 Haziran 2025 12:28
Yorgunum..

Hastalık ruhunuza işlerse, bedenin pek hükmü kalmıyor..

Nefes alıp veriyorsunuz yaşıyor gibi takılıyorsunuz.

Aslında her gün ölüyorsunuz.

ve bahanemiz hazır sadece yorgunum :(


erturk2934
Aday Memur
18 Haziran 2025 12:29

nefsin hastalıkları tedavi etmek zor bedenin hastalıkları atlatılır...


meral7919
Aday Memur
18 Haziran 2025 13:04

erturk her ikisi de zor..


meral7919
Aday Memur
18 Haziran 2025 13:06

Bence belliki sen ilkiyle hiç mücade etmemişsin..


erturk2934
Aday Memur
18 Haziran 2025 13:08

mücadele ediyorum zikir dersimde var ama öyle kolay değil düzeltmek;)


merdüm-i çesm
Aday Memur
18 Haziran 2025 13:45

Sağ ol o halde

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