Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


18 Haziran 2025 12:58
657 memur maaşı

Belediyeler 657 memur maaşları ne kadar bilen varmı ? Bi yardımcı olabilir misiniz lütfen


memurbey3535
Aday Memur
18 Haziran 2025 13:20

Her belediyede degisiyor 60 k alan da var 80 k alan da. Buca belediyesi zabitalari ortalama 80 bin


Kanunyönetme
Aday Memur
18 Haziran 2025 13:40

1. Soru Belediyedeki 657 ye tabi kişiler devlet memuru mu oluyor. 2. Soru eğer oluyorsa nasıl belediyeden belediyeye maaşları degişiyor sonuçta memur her yerde memur değil midir.

memurbey3535, 30 dk. önce

Her belediyede degisiyor 60 k alan da var 80 k alan da. Buca belediyesi zabitalari ortalama 80 bin


memurbey3535
Aday Memur
18 Haziran 2025 13:41

Sosyal denge tazminatlari farkli belediyelerde. Kök maas ayni ama arastir bak


bilgisayartekniker
Memur
18 Haziran 2025 13:47

belediye çalışanlarına belde,ilçe,il,büyükşehir olmalarına göre tahmini 5 bin ila 20 bin tl arasında sds tazminatı ödenir normal memur maaşına ek olarak o yüzden farklıdır maaşları

Kanunyönetme, 10 dk. önce

1. Soru Belediyedeki 657 ye tabi kişiler devlet memuru mu oluyor. 2. Soru eğer oluyorsa nasıl belediyeden belediyeye maaşları degişiyor sonuçta memur her yerde memur değil midir.

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