Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


18 Haziran 2025 13:52
ADALAR BELEDİYESİ MEMUR
Arkadaşlar Adalar Belediyesine memur olarak atandım. orada kira durumları gidip gelme durumları ve maaş hakkında bilgi alabilir miyim?

Patrice Lumumba
Aday Memur
18 Haziran 2025 14:21

Hayırlı olsun ve Allah kolaylık versin. Adalarda uygun fiyatlı ev bulmak imkansız gibi bir şey. Bostancı Maltepe Kartal Pendik hattında bir yer bulup vapur ve motor ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Adalar belediyesinde sosyal denge sözleşmesi yüksek imzalanmıştı. Temmuz zammı ile birlikte 70-80 arası bir yerde olur.

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