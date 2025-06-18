ADALAR BELEDİYESİ MEMUR

Hayırlı olsun ve Allah kolaylık versin. Adalarda uygun fiyatlı ev bulmak imkansız gibi bir şey. Bostancı Maltepe Kartal Pendik hattında bir yer bulup vapur ve motor ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Adalar belediyesinde sosyal denge sözleşmesi yüksek imzalanmıştı. Temmuz zammı ile birlikte 70-80 arası bir yerde olur.